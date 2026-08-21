Redacción FOX Deportes
Karim Benzema se despide del Al-Hilal después de 6 meses
El francés deja al club saudita tras registrar 10 goles en 16 partidos.
Karim Benzema terminó su etapa con el Al-Hilal apenas seis meses después de incorporarse al club de la Saudi Pro League.
El delantero francés firmó con el conjunto saudita el 2 de febrero, en el último día del mercado de transferencias de invierno. Desde entonces disputó 16 partidos y marcó 10 goles.
Al-Hilal informó mediante un comunicado que la rescisión del contrato se produjo de mutuo acuerdo y agradeció al atacante por su aportación al equipo, además de destacar “su profesionalismo, compromiso y espíritu de liderazgo”.
Por el momento, se desconoce cuál será el próximo destino de Benzema.
Thank you Karim ?? pic.twitter.com/t789xmqlH2— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 31, 2026
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