Karim Benzema se despide del Al-Hilal después de 6 meses

Redacción FOX Deportes

Karim Benzema terminó su etapa con el Al-Hilal apenas seis meses después de incorporarse al club de la Saudi Pro League.

El delantero francés firmó con el conjunto saudita el 2 de febrero, en el último día del mercado de transferencias de invierno. Desde entonces disputó 16 partidos y marcó 10 goles.

Al-Hilal informó mediante un comunicado que la rescisión del contrato se produjo de mutuo acuerdo y agradeció al atacante por su aportación al equipo, además de destacar “su profesionalismo, compromiso y espíritu de liderazgo”.

Por el momento, se desconoce cuál será el próximo destino de Benzema.