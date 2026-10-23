Julián Quiñones está para la Premier League, asegura su entrenador

Enrique Gómez

No solo tiene bien merecido estar nominado al Balón de Oro, también posee la calidad suficiente como para jugar en la Premier League. Julián Quiñones es un jugador de alto valor para el Al-Qadsiah.

El técnico Brendan Rodgers defendió la presencia de delantero mexicano en la lista final de 30 jugadores para el gran galardón individual y aseguró que después de haber entrenado a grandes figuras en la liga de Inglaterra, su futbolista tiene el nivel para destacar en los grandes países.

“He tenido la gran fortuna de trabajar con delanteros de primer nivel en mi carrera. Pienso en Luis Suárez, con quien trabajé en el Liverpool, que fue increíble. Después de haber estado en Premier League durante mucho tiempo, si la Premier League es la referencia para los mejores jugadores, entonces no hay duda de que Julián podría jugar a ese nivel”, dijo el norirlandés a The Athletic.

¡Goooool de Quiñones!



El mexicano aparece cuando más lo necesita su equipo y ya empató el partido.



32' | Al Qadsiah 1-1 Al-Hilal#SPLenFOX pic.twitter.com/g44jqB1Z8A — FOX (@somos_FOX) October 23, 2026

Quiñones, autor de cinco goles en la actual temporada y de 68 desde que llegó al Al-Qadsiah, tuvo un gran Mundial con la Selección Mexicana y su impacto no ha pasado desapercibido en el plano internacional.

“Si eres el máximo goleador de esta liga, vas al Mundial y brindas momentos de inspiración como los que otorgaste y obviamente con el talento y el corazón que tiene, por supuesto que merece estar en esa lista”, continuó el técnico que tiene al equipo peleando la cima de la Saudi Pro-League.

A principios de la temporada, el nombre de Julián sonó para llegar al Chelsea y aunque no sería un fichaje barato por el tremendo sueldo que percibe en Arabia Saudita, el equipo ‘blue’ bien pudo hacer un esfuerzo, pues ha ido perdiendo el paso de los líderes en el campeonato inglés.