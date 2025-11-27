El golazo de Julián Quiñones y el doblete de Mateo Retegui no fueron suficiente

Enrique Gómez

El regreso goleador de Julián Quiñones no fue suficiente para el Al-Qadsiah, tampoco tener una ventaja de dos anotaciones en los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita.

El Al-Ahli se clasificó a las semifinales del torneo, luego de un 3-3 que se resolvió en tanda de penales.

El mexicano reapareció luego de tres partidos fuera por una lesión muscular y en los primeros minutos, anotó un golazo, sin embargo, su equipo no supo mantener la ventaja y después del tiempo extra, terminó sucumbiendo en penales pese a que solo erró una de sus ejecuciones desde al manchón.

Mateo Retegui anotó un doblete (11’ y 45’+4) y Julián Quiñones marcó el 2-0 parcial a los 30 minutos del partido. El seleccionado mexicano se iluminó con el balón en los pies dentro del área en un costado del área y tras hacerse un espacio con un regate hacia línea de fondo, sacó un poderoso tiro de zurda que pasó por encima de la cabeza del arquero y se transformó en gol pese al poco ángulo de tiro.

Al medio tiempo, el equipo de ‘Míchel’ González estaba ganando 3-1, sin embargo, Antagana (61’) y Kessie (73’), concretaron la misión del empate que inició con el tanto de Toney (36’) y llevaron el juego a tiempos extra. Como casi siempre sucede en este deporte, no hubo daño en la prórroga y el encuentro se definió en los tiros penales, donde Al-Ahli estuvo perfecto y se impuso por 5-4.

Julián Quiñones no disparó en la tanda, pues fue retirado del campo en el primer tiempo extra (99’).

Sin el mexicano, autor de 10 goles en lo que va de la temporada, el Al-Qadsiah encajó sus únicas dos derrotas hasta ahora en la Saudi Pro-League y cayó varios lugares y aunque el atacante estuvo de regreso para el torneo de copa, sumó otra decepción.