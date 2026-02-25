Cristiano Ronaldo, nuevo dueño de un equipo español

Héctor Cantú

Cristiano Ronaldo sigue haciendo crecer su carrera de inversionista fuera de las canchas y esta vez ha adquirido una parte proporcional de un equipo español de abolengo.

Se trata de la Unión Deportiva Almería, equipo que hoy pelea por lograr el ascenso al máximo circuito del futbol español y que, durante muchos años, ha protagonizado grandes experiencias en la Primera División.

A través de CR7 Sports Investments, el delantero del Al-Nassr se ha hecho del 25 por ciento del club en lo que se ha denominado una “inversión estratégica”, según se lee en el comunicado enviado por la entidad.}

Comunicado oficial:



Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietario del club liderado por SMC Group pic.twitter.com/0hGGWguEc0 — UD Almería (@U_D_Almeria) February 26, 2026

“Cristiano Ronaldo invierte en la UD Almería como parte del consorcio propietariodel club liderado por SM Group. Adquiere un 25% de las acciones a través de la filial CR7 Sports”, se lee en el mensaje enviado por el club español.

El club se mostró feliz por haber tenido el apoyo de Cristiano Ronaldo, quien aceptó que desde hace tiempo buscaba invertir y contribuir al futbol fuera de las canchas.