¿Cómo dejar ir un partido?, pregúntenle a Al-Hilal

Redacción FOX Deportes

El encuentro entre Al‑Ahli y Al‑Hilal, correspondiente a la tercera jornada de la Saudi Pro League, culminó en un empate 3‑3 tras una remontada espectacular del equipo local.

Al‑Hilal dominó la primera mitad con goles de Theo Hernández al minuto 12 y dos tantos de Malcom al 24’ y al 41’, lo que dejó el marcador con un aparentemente cómodo 3-0 para la visita al descanso.

Durante esos primeros 45 minutos, Al‑Hilal mostró un control sólido del balón y mayor cantidad de oportunidades de gol.

En la segunda mitad, Al‑Ahli reaccionó con fuerza. Ivan Toney anotó dos goles al minuto 78 y al 87, acercando a su equipo al empate.

Finalmente, en tiempo añadido (90+1’), Merih Demiral logró el gol del empate 3‑3, completando la remontada local.

El resultado fue contrastante, pues reflejó la capacidad de Al‑Ahli para sobreponerse a un marcador adverso, así como la dificultad de Al‑Hilal para mantener la ventaja tras una primera mitad dominante.