Al-Hilal va en serio y tuvo un gran arranque

Redacción FOX Deportes

Al-Hilal comenzó con paso firme la defensa de su protagonismo en la Saudi Pro League al vencer este viernes 2-0 a Al-Riyadh en el Kingdom Arena, dentro de la jornada inaugural.

Con más de 21 mil aficionados en las tribunas, el equipo dirigido por Simone Inzaghi impuso condiciones desde el silbatazo inicial y pronto se adueñó del ritmo del encuentro gracias a la conducción de Rúben Neves y Sergej Milinković-Savić en el medio campo.

El dominio azul se reflejó en el marcador al minuto 22, cuando Salem Al-Dawsari filtró un balón preciso que dejó a Moteb Al-Harbi con todo a favor para vencer al arquero rival con un disparo cruzado.

Antes, Darwin Núñez había celebrado un tanto que fue anulado por falta en la jugada previa. Con la ventaja, Al-Hilal jugó con tranquilidad, pero sin renunciar a la presión alta que asfixió a un Al-Riyadh incapaz de generar peligro real.

El segundo golpe llegó justo antes del descanso, en tiempo de compensación. De nuevo apareció Al-Dawsari, esta vez para habilitar con sutileza a Malcom, quien definió con categoría al poste más lejano para el 2-0 que sentenció prácticamente el duelo. El capitán saudí fue la gran figura del partido: lideró en regates, ocasiones creadas y fue pieza clave en la sociedad ofensiva que mantiene al campeón como favorito indiscutible.

En el complemento, Al-Hilal bajó la intensidad pero jamás perdió el control. El arquero Bono respondió con seguridad en las pocas llegadas del rival y la zaga mantuvo el orden hasta el pitazo final. Con esta victoria, el conjunto de Inzaghi envió un mensaje claro en el arranque del torneo: sus refuerzos ya se adaptaron y la maquinaria luce afinada. El campeón inicia con autoridad, mostrando que está decidido a seguir reinando en Arabia.