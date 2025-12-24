Al-Hilal goleó y se acerca peligrosamente a la cima

Redacción FOX Deportes

En el Kingdom Arena de Riyadh, Al-Hilal encaró a Al-Khaleej con ambición de reforzar su candidatura en la Saudi Pro League ante su afición y lo logró al vencerlo 3-2.

Desde los primeros minutos los locales impusieron su estilo de juego con mayor posesión y circulación de balón, buscando espacios ante un Al-Khaleej replegado.

Las bandas del conjunto azul fueron una constante amenaza, obligando al rival a cometer errores cerca de su área.

El estadio vibró con cada avance ofensivo de los de casa en un ambiente festivo de fin de año.

La apertura del marcador llegó al minuto 18, cuando Mohamed Kanno definió con precisión tras una combinación colectiva para el 1-0. Ese tanto impulsó la confianza de Al-Hilal, que no renunció a su ataque pese a la resistencia de Al-Khaleej.

Al-Hilal 3 vs 2 Al-Khaleej at full time ☑️ pic.twitter.com/IdeRJKbjbq — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) December 26, 2025

La superioridad territorial y en tiros comenzó a notarse, con los locales generando más oportunidades claras. La primera mitad terminó con Al-Hilal con ventaja y el control del ritmo del partido.

Ya en la segunda mitad, Al-Hilal amplió la ventaja con un gol de Malcom al minuto 57, culminando una jugada ofensiva bien construida que rompió la resistencia visitante.

Esta segunda anotación desató aún más el dominio local, con los visitantes incapaces de hilvanar ataques profundos.

Los cambios introducidos reforzaron la posesión y mantuvieron a Al-Khaleej lejos de la portería rival. El marcador reflejaba la lógica del duelo con Al-Hilal claramente superior.

Ya cerca del final, los 'Blue Waves' sellaron el triunfo y el 3-2 definitivo, cerrando un triunfo contundente que los mantiene firmes en la lucha por los primeros lugares de la tabla

Con esta victoria, el equipo de Riyadh suma tres puntos importantes en su aspiración en la liga. El silbatazo final coronó una actuación eficaz y dominante del conjunto local.