Al-Hilal continuó su ascenso con una espectacular remontada

Redacción FOX Deportes

Al-Hilal logró una remontada memorable al vencer 4-2 a Al-Najma, que había comenzado el duelo con el pie derecho. El conjunto local sorprendió al minuto 3 con un tanto de Lázaro, encendiendo a su afición y sembrando dudas en el líder.

Sin embargo, el gigante de Riad no tardó en reaccionar y encontró el empate a los 10 minutos gracias a Salem Al-Dawsari, quien abrió el camino de una noche frenética.

Tras un arranque parejo, el segundo tiempo cambió por completo el rumbo del partido. Al-Hilal impuso su ritmo, forzó errores y volteó el marcador con un infortunio: un autogol que descolocó por completo a Al-Najma. Desde ese momento, la visita tomó el control absoluto del encuentro y no volvió a mirar atrás.

Theo Hernández amplió la ventaja con un disparo cruzado al minuto 71, y poco después Rúben Neves se redimió del autogol marcando el cuarto tanto al 78. La superioridad de Al-Hilal fue total, dominando en posesión, presión y contundencia ante un rival que se quedó sin respuestas.

Ya en el tiempo añadido, Al-Dawsari cerró su doblete y puso la estocada final. Al-Hilal selló una victoria de carácter y jerarquía, demostrando por qué es el equipo más sólido del campeonato.

Lo que empezó como una sorpresa de Al-Najma terminó siendo una nueva muestra del poderío azul en el futbol saudí.