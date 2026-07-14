Youri Tielemans, el nuevo motor de Manchester United

Redacción FOX Deportes

Manchester United anunció el fichaje de Youri Tielemans, quien firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031. El mediocampista belga llega a Old Trafford procedente del Aston Villa.

He's here.



Welcome to the United family, Youri 🔏❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

El futbolista de 29 años pone fin a su etapa con los 'Villanos', equipo con el que disputó 134 partidos, marcó 10 goles y conquistó la Europa League. Su calidad técnica, visión de juego y versatilidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo convencieron al United de apostar por su incorporación.

“Es difícil describir lo orgulloso que estoy de unirme al Manchester United. Fichar por un club tan especial se siente increíble; es la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del futbol”, declaró Tielemans a los medios oficiales del club.

“He tenido el privilegio de experimentar éxito en el juego y eso solo ha aumentado mi determinación para lograr más. La ambición de todos en el club es extremadamente clara: todos estamos decididos a luchar por los trofeos más importantes en los próximos años”, apuntó el ‘18’ de los ‘Red Devils’.