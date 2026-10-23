Ya no hay invictos: Aston Villa derrotó a Manchester City en la Premier League

Oscar Sandoval

Nico Jackson se convirtió en el verdugo del Manchester City con un doblete que le dio la victoria 2-1 a Aston Villa y terminó con el invicto de los ‘Cityzens’ en la Premier League. El senegalés abrió el marcador en los primeros minutos y apareció nuevamente al 60 para sentenciar un triunfo que frenó la racha de siete victorias consecutivas del conjunto visitante.

A HUGE WIN AT VILLA PARK ? pic.twitter.com/lUAnqjRAsi — Aston Villa (@AstonVilla) October 24, 2026

Birmingham se ha convertido en un territorio complicado para el City, que acumula cinco partidos sin ganar en Villa Park, un estadio que estalló a los seis minutos cuando John McGinn recuperó el balón y asistió a Jackson, quien no perdonó ante Gianluigi Donnarumma para marcar el 1-0.

Los visitantes reaccionaron y comenzaron a buscar el empate para mantener su condición de invictos, pero se encontraron con Zion Suzuki y el poste, que evitó el gol de Iliman Ndiaye cerca de la media hora de juego.

Three more points and three wins in a row against Manchester City ? — Aston Villa (@AstonVilla) October 24, 2026

Erling Haaland apareció al minuto 52 para igualar el marcador con un certero cabezazo, pero la respuesta del Aston Villa fue inmediata. Nico Jackson firmó su doblete al 60 y los ‘Villanos’ cerraron los espacios para manejar la ventaja.

El City llegó a Villa Park con siete victorias consecutivas y el invicto intacto, pero se marchó sin puntos y con una racha de cinco visitas sin ganar ante Aston Villa que volvió a convertirse en su pesadilla.