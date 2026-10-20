Manchester City no tuvo problemas para vencer al AEK en Champions

Oscar Sandoval

Manchester City goleó 5-1 al AEK y consiguió su segunda victoria en la Champions League. Los ‘Cityzens’ fueron dominantes de principio a fin y reflejaron su superioridad en el marcador, con Phil Foden como gran figura tras marcar su primer hat-trick en el torneo continental.

El conjunto inglés dejó atrás la derrota ante PSG y volvió a tomar impulso en la Liga de Campeones, donde llegó a seis puntos después de tres jornadas. Los locales no permitieron que su rival se sintiera cómodo, presionaron desde el inicio y encontraron rápidamente la forma de hacer daño.

Elliot Anderson abrió el marcador a los 12 minutos después de un tiro libre de Enzo Fernández que se estrelló en el travesaño. El inglés aprovechó el rebote para mandar el balón a las redes. Manchester City mantuvo la intensidad y Phil Foden amplió la ventaja al 34 con su primer gol de la noche.

PHIL GETS HIS HAT-TRICK!!! ?



? 5-1 ? pic.twitter.com/CPths3ykIr — Manchester City (@ManCity) October 20, 2026

Stavros Pilios recortó distancias al inicio de la segunda mitad con un disparo cruzado dentro del área, después de una transición rápida por la banda derecha. Sin embargo, Rayan Cherki frenó cualquier intento de reacción con el 3-1 al minuto 57 y Foden terminó por sentenciar el encuentro.

El inglés marcó el 4-1 al 65 y completó su primer hat-trick en la Champions League al 76 para sellar la goleada. Manchester City dejó atrás las dudas con cinco goles, tres puntos y una actuación que le permite recuperar terreno en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.