Manchester City busca despegar en la Champions League

Oscar Sandoval

La derrota ante Paris Saint-Germain trastocó los planes de Manchester City en la Champions League y necesita reaccionar para recuperar el terreno perdido. Los ‘Cityzens’ recibirán al AEK Atenas, que también busca sumar para evitar complicaciones en la fase de liga.

Ready to go again! ?? pic.twitter.com/z1wCuUvTm7 — Manchester City (@ManCity) October 19, 2026

El City tiene la oportunidad de dejar atrás el tropiezo ante el campeón y reencontrarse con la victoria en la Liga de Campeones. Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en el torneo y los ingleses, que son favoritos, buscarán aprovechar su condición de locales para imponer su juego y sumar tres puntos importantes.

El calendario no dará tregua al conjunto de Manchester, que tiene compromisos de máxima exigencia ante rivales como Napoli, Barcelona y Sporting. Por eso, los partidos en casa cobran especial importancia para mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

El City necesita recuperar el rumbo antes de que la presión aumente. La eliminación en octavos de final de la temporada pasada sigue como antecedente y otro tropiezo podría complicar sus aspiraciones, por lo que tienen ante AEK debe demostrar que está preparado para volver a competir por los primeros lugares de Europa.