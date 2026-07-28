Xabi Alonso busca experiencia para su proyecto con Chelsea

Oscar Sandoval

La plantilla de Chelsea está llena de calidad y juventud, pero le falta jugadores de experiencia. Los futbolistas de mayor edad son Axel Disasi, Tosin Adarabioyo y Robert Sánchez quienes tienen 28 años, es por eso que Xabi Alonso se apoyará de Jordan Henderson y Danny Welbeck.

First pre-season minutes in the tank for the Blues. ✔️ pic.twitter.com/FC9iNXs3mU — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2026

Brentford anunció a través de sus redes sociales que Henderson y el club alcanzaron "un acuerdo mutuo para rescindir su contrato". La noticia desató de inmediato las especulaciones sobre el futuro del mediocampista inglés, pero Fabrizio Romano aseguró que su próximo destino ya estaría definido.

De acuerdo con el periodista italiano, Henderson firmará "un contrato de dos años" con los 'Blues' que no darán el mercado por cerrado.

Romano, añadió que el conjunto londinense también tendría un "acuerdo cerrado con Brighton" por Danny Welbeck, quien quedaría vinculado al club hasta 2028 y el siguiente objetivo sería el defensor Maxence Lacroix.