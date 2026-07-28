Publicación: martes 28 de julio de 2026

Oscar Sandoval

Chelsea ganó un partido típico de pretemporada en Australia

El equipo inglés venció al Sydney Wanderers en un amistoso de pretemporada

Chelsea comenzó a rodar y a adaptarse a las ideas de Xabi Alonso, ganó 6-4 a Sydney Wanderers en un partido que tuvo remontada por parte de los dos equipos y un resultado final que deja tranquilo al entrenador español porque su sistema de juego va tomando forma.

La intensidad y la verticalidad de los 'Blues' se reflejaron desde los primeros minutos. Apenas al seis, una rápida combinación dejó mano a mano al joven Dastan Satpayev, de 17 años, quien definió con un potente disparo para abrir el marcador.

El conjunto australiano reaccionó con rapidez y remontó el encuentro gracias a los goles que llegaron al minuto 14 y al 32. Sin embargo, Chelsea respondió antes del descanso con una gran pared que Dário Essugo culminó dentro del área para igualar el marcador 2-2.

En la segunda mitad, el Sydney Wanderers volvió a adelantarse al minuto 62, pero Jamie Gittens empató apenas cuatro minutos después. Los locales recuperaron la ventaja a falta de 12 minutos para el final, pero la respuesta londinense fue contundente y João Pedro firmó un hat-trick para darle la vuelta definitiva al encuentro.

El brasileño anotó el 4-4 al 80 con un remate colocado por detrás del punto penal y se echó el equipo al hombro para sentenciar la victoria.

El 5-4 cayó al 85 luego de un extraordinario pase filtrado de Cole Palmer y una definición con calma del atacante quien cerró el partido con broche de oro al 89.

Joao Pedro selló el 6-4 con un remate dentro del área tras un rebote generado en un tiro de esquina y Chelsea continuará su preparación con un nuevo amistoso frente a Tottenham, también en Australia.

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