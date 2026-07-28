Chelsea ganó un partido típico de pretemporada en Australia

Oscar Sandoval

Chelsea comenzó a rodar y a adaptarse a las ideas de Xabi Alonso, ganó 6-4 a Sydney Wanderers en un partido que tuvo remontada por parte de los dos equipos y un resultado final que deja tranquilo al entrenador español porque su sistema de juego va tomando forma.

First pre-season minutes in the tank for the Blues. ✔️ pic.twitter.com/FC9iNXs3mU — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2026

La intensidad y la verticalidad de los 'Blues' se reflejaron desde los primeros minutos. Apenas al seis, una rápida combinación dejó mano a mano al joven Dastan Satpayev, de 17 años, quien definió con un potente disparo para abrir el marcador.

Our first goal of 26/27! 😍 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2026

El conjunto australiano reaccionó con rapidez y remontó el encuentro gracias a los goles que llegaron al minuto 14 y al 32. Sin embargo, Chelsea respondió antes del descanso con una gran pared que Dário Essugo culminó dentro del área para igualar el marcador 2-2.

Essugo grabs our second. 👏



Chelsea 🆚 Western Sydney Wanderers is live on CFC+. 🇦🇺 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 28, 2026

En la segunda mitad, el Sydney Wanderers volvió a adelantarse al minuto 62, pero Jamie Gittens empató apenas cuatro minutos después. Los locales recuperaron la ventaja a falta de 12 minutos para el final, pero la respuesta londinense fue contundente y João Pedro firmó un hat-trick para darle la vuelta definitiva al encuentro.

Gittens! 💪



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El brasileño anotó el 4-4 al 80 con un remate colocado por detrás del punto penal y se echó el equipo al hombro para sentenciar la victoria.

El 5-4 cayó al 85 luego de un extraordinario pase filtrado de Cole Palmer y una definición con calma del atacante quien cerró el partido con broche de oro al 89.

Joao Pedro selló el 6-4 con un remate dentro del área tras un rebote generado en un tiro de esquina y Chelsea continuará su preparación con un nuevo amistoso frente a Tottenham, también en Australia.