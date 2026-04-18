Victoria de 'Champions' del Manchester United sobre el Chelsea

Redacción FOX Deportes

Ya son cuatro derrotas consecutivas para el Chelsea en la Premier League y por más que para esta temporada clasifiquen hasta cinco equipos ingleses a la Champions, parece que los ‘Blues’ no llegarán, pues ya tienen cuatro puntos menos que el Liverpool y un partido más.

Gran victoria del Manchester United en calidad de visitante, ideal para defender su tercera posición en la liga de Inglaterra, cuando ya solo faltan cinco jornadas para que termine el campeonato.

Es decir, los ‘Red Devils’ están cerca de volver a la Champions League tras dos años seguidos de ausencia.

Tonight belongs to us because of you, the best away fans in the land.



UNITED! ✊🇾🇪 pic.twitter.com/FA8oMRqjET — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2026

El único gol del partido lo hizo Matheus Cunha a los 43 minutos, luego de una gran diagonal que le mandó Bruno Fernandes desde línea de fondo. El brasileño llegó desde atrás para rematar el balón dentro del área y hacer estallar la esquina de la portería defendida por el español Robert Sánchez.

El equipo de Michael Carrick ganó su partido número 16 de la temporada, mientras que el conjunto que dirige Liam Rosenior encajó su 11ra derrota del certamen, la cuarta de manera consecutiva. Los ‘Red Devils’ llegaron a 58 puntos, 10 más que el equipo de Londres, luego de 33 partidos disputados.