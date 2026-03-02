Una lesión frena el buen momento de Florian Wirtz con Liverpool

Redacción FOX Deportes

Florian Wirtz se perderá el doble enfrentamiento entre Liverpool y Wolverhampton -uno de Premier League y otro de FA Cup-, debido a los problemas de espalda que arrastra desde el calentamiento previo al duelo ante Nottingham Forest.

Up next: The first of our two trips to Molineux this week 👊 #WOLLIV pic.twitter.com/we2MiJu67R — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2026

La dolencia ya le obligó a causar baja en ese partido y en el de este fin de semana contra West Ham United, que su equipo ganó por 5-2.

"El partido de este martes viene muy pronto y, posiblemente, el del viernes también. Veremos cómo evoluciona, pero esperamos tenerle de vuelta la semana siguiente. A lo mejor un poco antes o un poco más tarde, pero ese es el tiempo que manejamos", expresó Arne Slot en rueda de prensa.

Arne Slot provides an update on Florian Wirtz's injury ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) March 2, 2026

El internacional alemán quien podría reaparecer ante Galatasaray en la ida de los octavos de final de la Champions League, llegó a Anfield en el mercado de verano por 125 millones de euros.

Tras un inicio complicado, Wirtz había comenzado el 2026 en plena forma, registrando cuatro goles y dos asistencias en lo que va de año. En el cómputo global de la temporada, el mediapunta acumula seis goles y ocho asistencias en 35 partidos.