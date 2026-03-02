Redacción FOX Deportes
Una lesión frena el buen momento de Florian Wirtz con Liverpool
El mediocampista alemán será baja en el doble enfrentamiento contra Wolverhampton
Florian Wirtz se perderá el doble enfrentamiento entre Liverpool y Wolverhampton -uno de Premier League y otro de FA Cup-, debido a los problemas de espalda que arrastra desde el calentamiento previo al duelo ante Nottingham Forest.
La dolencia ya le obligó a causar baja en ese partido y en el de este fin de semana contra West Ham United, que su equipo ganó por 5-2.
"El partido de este martes viene muy pronto y, posiblemente, el del viernes también. Veremos cómo evoluciona, pero esperamos tenerle de vuelta la semana siguiente. A lo mejor un poco antes o un poco más tarde, pero ese es el tiempo que manejamos", expresó Arne Slot en rueda de prensa.
El internacional alemán quien podría reaparecer ante Galatasaray en la ida de los octavos de final de la Champions League, llegó a Anfield en el mercado de verano por 125 millones de euros.
Tras un inicio complicado, Wirtz había comenzado el 2026 en plena forma, registrando cuatro goles y dos asistencias en lo que va de año. En el cómputo global de la temporada, el mediapunta acumula seis goles y ocho asistencias en 35 partidos.
