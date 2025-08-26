Tottenham vive un momento de ilusión

Oscar Sandoval

La victoria contra Manchester City en la Premier League demostró que Tottenham está para pelear contra cualquiera, dejó la primera impresión en la Supercopa de Europa ante Paris Saint-Germain y la confirmó ganando como visitante a uno de los candidatos al título en Inglaterra.

La nueva versión de los ‘Spurs’ con Thomas Frank al frente comenzó la temporada con una ilusión particular, ganar la Europa League cambió la mentalidad del conjunto londinense que pasó décadas sumando tragedias hasta que la “maldición” terminó y el club se liberó.

El técnico llegó a Londres después de su paso por Brentford con ideas frescas que los futbolistas no han tardado en entender y desarrollar, aunque solo es el inicio, las sensaciones son buenas luego de dos triunfos en fila que mantienen a los ‘Spurs’ en la parte alta de la Premier League.

No se pueden echar campanas al vuelo en la jornada 2 y Tottenham deberá seguir por la misma línea para llegar a los duelos directos ante Liverpool y Arsenal con la confianza intacta.