Tottenham terminó rápido con el invicto de Manchester City en la Premier League

El City perdió los primeros puntos de la temporada en casa

Manchester City perdió 2-0 como local ante Tottenham que consiguió su segunda victoria consecutiva en la Premier League, tuvo la posesión, pero no le alcanzó ante los ‘Spurs’ que comenzaron la temporada siendo decisivos y con ilusión en el proyecto de Thomas Frank.

Tottenham se ha convertido en un rival incomodo para los ‘Cityzens’ registrando dos victorias y un empate en sus últimas visitas, la de hoy con un sabor especial al comprobar que puede competir y derrotar a cualquiera incluso a uno de los candidatos al título.

El conjunto londinense salió a presionar al City y le metió intensidad al partido para complicar a los locales que además de todo, no fueron contundentes en el área rival y no pudieron con Guglielmo Vicario quien ganó dos mano a mano contra Omar Marmoush.

Los ‘Spurs’ fueron los que abrieron el marcador a los 35 minutos con una jugada que inició en un saque de meta y le continuó un trazo largo que cazó Richarlison en el campo de los ‘Cityzens’ sobre la banda, el brasileño ganó por velocidad y cruzó el balón para la llegada de Brennan Johnson que definió el 1-0.

Un error del portero James Trafford quien dio un mal pase dentro del área al intentar salir jugando se convirtió en el 2-0 obra de Joao Palhinha al 45+2 y en una losa muy pesada que el equipo de Pep Guardiola no pudo quitarse de encima en la segunda mitad a pesar de los cambios.

Tottenham se colocó como líder provisional con seis unidades y con buenas sensaciones tras dos partidos, su próximo rival será el recién ascendido Burnley y un triunfo lo mantendría en la parte alta. El City tendrá que recomponer el camino ante Brighton antes del derbi ante el United.

