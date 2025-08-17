Tottenham blindó a Cristian Romero

Redacción FOX Deportes

Cristian 'Cuti' Romero, que fue nombrado capitán antes de la Supercopa de Europa perdida por Tottenham ante Paris Saint-Germain, renovó su unión con un "nuevo contrato a largo plazo", aunque no precisó la duración del mismo, informó este lunes el club inglés.

We are delighted to announce that Cristian Romero has signed a new, long-term contract with the Club ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2025

Desde su llegada en agosto de 2021 procedente de Atalanta, Romero ha disputado 126 partidos oficiales con el conjunto londinense y ha anotado ocho goles, uno de ellos en la reciente final de la supercopa.

El internacional argentino fue pieza clave en la conquista de la Europa League de la temporada pasada, en la que fue elegido mejor jugador del torneo, mejor jugador de la final y formó parte del equipo ideal de la competición.

Romero, internacional desde 2021 con la Selección Argentina, conquistó con el equipo dirigido por Lionel Scaloni el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima en 2022.