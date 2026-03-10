Tottenham busca técnico para la próxima temporada

Redacción FOX Deportes

Tottenham llegará al final de temporada tambaleándose y jugándose la permanencia en la Premier League luego de registrar tres derrotas consecutivas y la directiva comenzaría a planear el próximo curso sin Igor Tudor.

El interinato de Tudor no va por buen camino y los malos resultados lo avalan, el técnico no ha podido sacar de la crisis a los ‘Spurs’ y su etapa terminaría antes de tiempo si no consigue una victoria contra Liverpool porque la situación está al límite.

El diario Daily Mail señala que los directivos del conjunto londinense han “mantenido conversaciones” con Roberto De Zerbi quien está libre después de su destitución con Marsella y quien dejó un buen sabor de boca en el futbol inglés con Brighton.

La prioridad de Tottenham será lograr la salvación sobre el final de temporada para poder ofrecerle al italiano un proyecto de cero en la Premier League, pero todo dependería de mantenerse en la categoría.