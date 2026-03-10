"El Tottenham está perdido"

EFE

Steve McManaman, exjugador del Liverpool y el Real Madrid, afirmó que los jugadores del Tottenham están "perdidos" y que no le gustó el comportamiento de Igor Tudor al sustituir a Antonin Kinsky a los quince minutos tras dos groseros errores.

Tudor, que admitió tras el partido que fue un error poner a Kinsky, cambió al portero, que solo había jugado dos partidos esta temporada, con 3-0 abajo y solo quince minutos en el marcador, tras regalar dos goles.

¡Duró 17 minutos! Antonin Kinsky salió de cambio tras comerse 3 goles

"Están perdidos, muchos de los jugadores están perdidos. Están intentándolo todo, porque no quieren estar en descenso, porque les importa el Tottenham, pero con todas estas lesiones, con lo que les ha pasado hoy... Solo empeora", dijo McManaman.

"Ahora tienen que jugar contra el Liverpool en Anfield y tienen tres centrales lesionados. Hoy te puedes olvidar del resultado, el contexto general lo ha empeorado todo y no me ha gustado el comportamiento del entrenador", agregó el inglés.