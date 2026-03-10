Publicación: miércoles 11 de marzo de 2026

EFE

"El Tottenham está perdido"

La funesta visión que tienen en Inglaterra con los 'Spurs', tras lo que pasó en Champions

Steve McManaman, exjugador del Liverpool y el Real Madrid, afirmó que los jugadores del Tottenham están "perdidos" y que no le gustó el comportamiento de Igor Tudor al sustituir a Antonin Kinsky a los quince minutos tras dos groseros errores.

Tudor, que admitió tras el partido que fue un error poner a Kinsky, cambió al portero, que solo había jugado dos partidos esta temporada, con 3-0 abajo y solo quince minutos en el marcador, tras regalar dos goles.

¡Duró 17 minutos! Antonin Kinsky salió de cambio tras comerse 3 goles

El portero partió como titular en lugar de Guglielmo Vicario, quien había recibido nueve goles en los últimos tres partidos.
Julián álvarez aprovechó que Kinsky erró un pase para robar el balón y servírselo a Marcos Llorente.
El español no perdonó y abrió el marcador al minuto 5.
Al 14', Micky van de Ven perdió el esférico y Antoine Griezmann lo recuperó.
El francés doblegó al portero con facilidad para el 2-0.
Julián Álvarez amplió la ventaja un minuto después, luego de que Kinsky no contactara correctamente con la pelota.
Kinsky llegó al Tottenham en enero de 2025, pero jamás había jugado en la Champions.
Finalmente, tras sus errores, Tudor decidió sustituirlo por Vicario, quien ha disputado los ocho duelos anteriores de la competencia.

"Están perdidos, muchos de los jugadores están perdidos. Están intentándolo todo, porque no quieren estar en descenso, porque les importa el Tottenham, pero con todas estas lesiones, con lo que les ha pasado hoy... Solo empeora", dijo McManaman.

"Ahora tienen que jugar contra el Liverpool en Anfield y tienen tres centrales lesionados. Hoy te puedes olvidar del resultado, el contexto general lo ha empeorado todo y no me ha gustado el comportamiento del entrenador", agregó el inglés.

