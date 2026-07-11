Tottenham apostó fuerte por Sandro Tonali y estas son las razones

Oscar Sandoval

Sandro Tonali se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Tottenham, que no dudó en desembolsar cerca de 117 millones de euros por uno de los mejores mediocampistas de la Premier League. El italiano está llamado a cambiar el rumbo de los 'Spurs' a partir de la próxima temporada.

Tonali abandonó Newcastle después de tres temporadas para rescatar al conjunto londinense y devolverlo a los primeros planos del futbol inglés. Su estilo de futbol encaja con la idea de juego de Roberto De Zerbi y los parámetros de Comparisonator respaldan la apuesta del club.

El mediocampista de 26 años promedia 46.45 toques de balón por partido, de los cuales 39.55 son exitosos. Además, registra 0.21 pases clave por encuentro y su aporte no se limita a la construcción ofensiva, ya que también suma 7.9 recuperaciones y 3.62 intercepciones por cada 90 minutos.

En los duelos individuales, Tonali mantiene una efectividad del 55%, con un promedio de 6.28 enfrentamientos ganados por partido. Cifras que superan las de los mediocampistas del Tottenham en la última temporada y que explican por qué la directiva apostó por convertir al italiano en el nuevo líder de su mediocampo.