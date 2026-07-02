Sandro Tonali se convirtió en el fichaje más caro en la historia de Tottenham

Oscar Sandoval

Tottenham es el gran protagonista en el mercado de transferencias en la Premier League luego de confirmar su sexto fichaje para la próxima temporada. La incorporación de Sandro Tonali también representa la mayor inversión en la historia del club que desembolsó cerca de 117 millones de euros por el mediocampista de 26 años.

Tonali es el fichaje más caro en la historia de los 'Spurs', que buscan reinventarse después de dos temporadas a la baja. El descenso amenazó al conjunto londinense y la directiva está decidida a dejar atrás esa etapa para volver a pelear por los primeros puestos de la Premier League.

El mediocampista italiano llega a Londres después de tres temporadas en Newcastle e intentará ser el eje principal en el equipo de Roberto De Zerbi quien no tendrá pretextos porque el club le ha dado armas suficientes para competir en liga más exigente del futbol europeo.

Todo apunta a que Tonali será la última incorporación del Tottenham en este mercado y partir de ahora, comenzará la verdadera prueba para De Zerbi quien tendrá la misión de transformar la fuerte inversión del club en resultados dentro del terreno de juego.