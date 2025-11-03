Sunderland sigue soñando en la Premier League

Oscar Sandoval

Sunderland empató 1-1 con Everton y perdió la oportunidad de escalar a la segunda posición de la Premier League, sigue entre los cuatro primeros de la tabla y soñando después de 10 jornadas en las que suma 18 puntos, uno menos que Manchester City.

Granit Xhaka's first Sunderland goal earns us another point 🤝#SUNEVE pic.twitter.com/7MF9rB4Ya8 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 3, 2025

Everton cortó la racha de dos derrotas consecutivas y desde el primer minuto mandó un mensaje, pero James Garner desperdició la primera jugada del gol del compromiso y los ‘Toffees’ tuvieron que esperar hasta los 15 minutos para plasmar la superioridad en el marcador.

Iliman Ndiaye anotó el 1-0 con un zurdazo magistral y los visitantes siguieron dominando el partido, no aumentaron la ventaja porque el poste le negó el 2-0 a Jack Grealish al 22 y seis minutos más tarde fue Thierno Barry el que falló en un remate cruzado.

Los ‘Black Cats’ retomaron su buen futbol y la manija del partido, el descanso les vino bien y salieron al segundo acto para encontrar el gol del empate a los 43 segundos con un disparo de Granit Xhaka desde fuera del área que significó su primer gol en la Premier League.

Sunderland buscó el gol del triunfo, pero no tuvo efectividad y conformó con un empate que lo deja en el cuarto peldaño de la liga inglesa, con los mismos 18 puntos de Liverpool, a uno de Manchester City y siete de Arsenal que lidera sin sobresaltos.