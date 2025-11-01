Manchester City se convirtió en el escolta de Arsenal en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester City venció 3-1 a Bournemouth con una actuación extraordinaria de Erling Haaland quien marcó un doblete para llegar a 13 goles en 10 jornadas de la Premier League, los ‘Cityzens’ se colaron a la segunda posición de la tabla a seis puntos de Arsenal que no puede, ni debe confiarse.

Después de una temporada en la que no pudo brillar, Haaland está de regreso y recuperó su mejor versión, los 25 goles que ha anotado en todas las competencias con el City y Noruega hasta el momento lo demuestran. Bournemouth comprobó y fue víctima del ‘Androide’.

Los ‘Cherries’ no tomaron precauciones e intentaron jugar de tú a tú con uno de los candidatos al título, su valentía duró 17 minutos porque el delantero noruego abrió el marcador en una jugada a velocidad desde el mediocampo que definió ganando el mano a mano contra Petrovic.

New duo just dropped 🆕🥶 pic.twitter.com/THoi6tvqnn — Manchester City (@ManCity) November 2, 2025

Tyler Adams igualó el partido al 25 tras un tiro de esquina, pero Haaland volvió a ganarle a la defensa y anotó el 2-1 al 33 para recuperar la ventaja a favor de los ‘Cityzens’ que no juegan a su mejor nivel, pero que suman cuatro victorias en los últimos cinco partidos de liga.

Nico O’Reilly selló el triunfo en la segunda mitad con un tiro cruzado dentro del área a la hora de juego que terminó por liquidar a los visitantes que dejaron en Manchester su racha de ocho partidos sin perder.