Si Barcelona no quiere a Marcus Rashford, Tottenham sí

Oscar Sandoval

Tottenham sufrió hasta el final para conseguir la permanencia en la Premier League y no quiere repetir la mala temporada. La directiva deberá reforzar al equipo para estar a la altura de la liga más competitiva del mundo y Marcus Rashford estaría en su lista de objetivos.

Los 'Spurs' buscan recuperar el protagonismo perdido durante las últimas campañas y consideran prioritario fortalecer el mediocampo y el ataque, dos posiciones en las que Robert De Zerbi detecta mayores necesidades.

La cadena británica BBC asegura que Rashford “está dispuesto a rebajarse el sueldo para fichar por Tottenham”. La operación podría rondar los 40 millones de euros, una cifra que el conjunto londinense estaría dispuesto a asumir para incorporar al delantero inglés.

Manchester United está abierto a escuchar ofertas y venderá al atacante al mejor postor. Por ahora, Tottenham parece tomar ventaja en la carrera por su fichaje.