Se acabaron las cesiones de Marcus Rashford

Redacción FOX Deportes

El Barcelona busca mantener a Marcus Rashford en sus filas, pero hay un problema: el Manchester United no quiere cederlo de nueva cuenta.

Los ‘Red Devils’ pidieron 35 millones de dólares al cuadro catalán para hacerse definitivamente con los servicios del extremo; sin embargo, el plazo para concretar la operación expiró a la medianoche del lunes 15 de junio, de acuerdo con Manchester Evening News.

Aunque esto no significa que las negociaciones han terminado, el diario inglés señala que Manchester United impondrá una nueva cifra si el Barcelona aún tiene la intención de quedarse con el jugador.

En la temporada 2025/26, Rashford disputó 49 partidos, tuvo 14 anotaciones y dio 14 asistencias, situándose como el cuarto mejor goleador del equipo y el tercer mejor asistidor.