Roberto De Zerbi es el elegido para evitar el descenso de Tottenham

Oscar Sandoval

Tottenham tiene siete jornadas para esquivar el descenso y mantenerse en la Premier League, ha sido una temporada desastrosa que se ha llevado a dos entrenadores por delante y la directiva buscaría a Roberto De Zerbi para conseguir la salvación e iniciar el nuevo proyecto.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Un punto es el que separa a los ‘Spurs’ de la zona roja, están en la posición 17 de la tabla con 30 unidades y por si fuera poco, enfrentará un cierre de temporada complicado sin margen de error porque todo lo que no sea sumar los acerca a la segunda división.

Fabrizio Romano asegura que el conjunto londinense está “en contacto” con el entorno de De Zerbi “para llegar a un acuerdo y cerrar el trato”. El periodista italiano señala que el club le ofrece “un contrato de cinco años con un salario elevado” para intentar seducir al técnico de 46 años.

El plan de Tottenham sería que el estratega se convierta en el ‘Salvador’ de un club a la baja, que consiga la salvación en siete partidos y que sea el responsable de la reestructuración del equipo para comenzar de cero a partir de la próxima temporada.