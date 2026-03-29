Igor Tudor ya forma parte de la historia de Tottenham

Oscar Sandoval

Tottenham anunció este domingo la destitución de Igor Tudor quien duró mes y medio en el cargo, el croata llegó como solución a la crisis del conjunto londinense, pero no logró enderezar el barco y por el contrario, se despidió sin ganar en la Premier League y dejando al club en una situación comprometida.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Los ‘Spurs’ no encuentran salida a una racha de 13 partidos de liga sin ganar y la zona de descenso está cada vez más cerca, faltan siete jornadas para el final de temporada y la directiva tomó decisiones para evitar la caída a la segunda división.

Tudor estaba sentenciado desde la derrota con Nottingham Forest, sin embargo, el club respetó la muerte de su padre y después de guardar luto terminó con la era del técnico quien dirigió al conjunto londinense en siete partidos en todas las competencias consiguiendo una victoria.

La prensa inglesa coloca a Sean Dyche como uno de los candidatos para tomar las riendas de Tottenham hasta final de temporada, un técnico especialista en equipos con problemas de descenso que tendría siete partidos para conseguir la permanencia.