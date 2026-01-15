Publicación: jueves 15 de enero de 2026

EFE

Richarlison, fuera de actividad más de mes y medio

El brasileño tendrá tiempo para recuperarse rumbo al Mundial

El brasileño Richarlison, del Tottenham Hotspur, estará hasta siete semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales.

Richarlison se lesionó en una carrera a la media hora de la eliminación en la FA Cup del Tottenham contra el Aston Villa el pasado fin de semana.

Richarlison anotó el primer golazo de la temporada en la Premier League

Tottenham 3-0 Burnley
Richarlison abrió el marcador a los 10 minutos
Richarlison abrió el marcador a los 10 minutos
Tottenham 3-0 Burnley
El brasileño anotó el 2-0 con un golazo a los 60 minutos
Richarlison remató de tijera un centro cruzado para marcar su primer doblete de la temporada en la Premier League
El brasileño anotó el 2-0 con un golazo a los 60 minutos
Brennan Johnson cerró la cuenta al 66
Brennan Johnson cerró la cuenta al 66
Tottenham consiguió su primer triunfo de la campaña en la Premier League

El futbolista brasileño se hizo daño en la parte posterior de la pierna y necesitó ayuda para marcharse del terreno de juego.

En la rueda de prensa de este jueves, Thomas Frank confirmó que sufre una lesión en los isquios y que estará hasta siete semanas de baja.

El maravilloso gol de tijera de Richarlison desde todos los ángulos posibles

Richarlison marcó un doblete en la victoria 2-0 sobre Serbia, pero su segundo tanto lo clavó con una tijera espectacular.
El gol anotado a los 73 minutos en el Estadio Lusail pasará a la historia como uno de los mejores goles en Mundiales.

La buena noticia para el Tottenham es que recupera a Lucas Bergvall, a Yvess Bissouma, a Destiny Udogie y a Dominic Solanke, además de que ya está disponible Conor Gallagher, al que acaban de fichar del Atlético de Madrid.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS