Richarlison, fuera de actividad más de mes y medio

EFE

El brasileño Richarlison, del Tottenham Hotspur, estará hasta siete semanas de baja por una lesión en los isquiotibiales.



Richarlison se lesionó en una carrera a la media hora de la eliminación en la FA Cup del Tottenham contra el Aston Villa el pasado fin de semana. Richarlison anotó el primer golazo de la temporada en la Premier League

El futbolista brasileño se hizo daño en la parte posterior de la pierna y necesitó ayuda para marcharse del terreno de juego.



En la rueda de prensa de este jueves, Thomas Frank confirmó que sufre una lesión en los isquios y que estará hasta siete semanas de baja.

La buena noticia para el Tottenham es que recupera a Lucas Bergvall, a Yvess Bissouma, a Destiny Udogie y a Dominic Solanke, además de que ya está disponible Conor Gallagher, al que acaban de fichar del Atlético de Madrid.