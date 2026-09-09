Regresa el Boxing Day en la Premier League

EFE

La Premier League ha cumplido su promesa y después de programar un solo partido en el 'Boxing Day' del año pasado, ha recuperado en esta ocasión esta tradición y ha fijado siete encuentros en este festivo día.



La competición inglesa, además, ha anunciado el calendario para esa jornada con dos meses y medio de antelación, con el objetivo de que los aficionados puedan organizarse con tiempo suficiente para arreglar alojamientos y desplazamientos.

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La jornada 17 de la liga inglesa, que se dividirá entre el 26 y el 27 de diciembre, empezará con un Aston Villa-Leeds United a las 12:30 hora local, seguido de cuatro partidos a las 15:00, entre ellos el Tottenham Hotspur-Bournemputh. A las 17:30 habrá un Hull City-Liverpool y a las 20:00 el Newcastle United-Manchester City.

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El 27 de diciembre se jugarán tres encuentros, el Coventry City-Chelsea, el Manchester United-Nottingham Forest y el Crystal Palace-Arsenal.



La siguiente jornada después de la del 'Boxing Day' comenzará el 29 de diciembre, por lo que la competición se ha asegurado de que todos los clubes tengan al menos 60 horas de descanso entre un partido y otro.