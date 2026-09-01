La Premier League rompió récord en el mercado de transferencias

Redacción FOX Deportes

La Premier League batió con creces su techo de gasto en un mercado de transferencias con un total de 3.800 millones de euros en traspasos, tras operaciones como las de Enzo Fernández y Elliot Anderson, a Manchester City; Morgan Rogers, a Chelsea; Bradley Barcola, a Liverpool y Sandro Tonali, a Tottenham.

There's not long to go until the transfer window shuts ⛔️



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Todos estos jugadores costaron más de 100 millones de euros en un mercado en el que todos los grandes se han reforzado para hacer frente a Arsenal y para recuperar el dominio perdido en Europa en los tres últimos años.

El que más dinero ha gastado ha sido Manchester City, tratando de paliar la marcha de Pep Guardiola con una plantilla a la altura para Enzo Maresca. El City solo ha ganado dos copas en los dos últimos años y ha reconstruido una plantilla de la que han salido Bernardo Silva, John Stones, Rodri, Manuel Akanji, Sávio, Omar Marmoush, James Trafford y varios más y para ello se han gastado 450 millones, recuperando 340 en ventas.

Los fichajes que sacudieron el cierre del mercado de transferencia

Enzo Fernández (145), Elliot Anderson (138), Ayyoub Bouaddi (96) e Ilman Ndiaye (75) lideran las incorporaciones de un club que tiene como objetivo competir con Arsenal, el club que tiene la plantilla más completa de la liga y que aun así se ha tenido que dejar 220 millones para reforzar a Mikel Arteta.

Bruno Guimaraes (87), Ezri Konsa (64) y Christos Tzolis (40), además de Piero Hincapié, cuya cesión se ha hecho permanente por 40 millones, son incorporaciones de mucho calibre para un equipo que se ha deshecho de jugadores no tan importantes como Leandro Trossard, Gabriel Jesús y Martinelli, la venta más cara de la historia del club con los 65 millones que ha pagado Al Hilal por él.