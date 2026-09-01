Enzo Fernández, la 'bomba del mercado' en Europa

Redacción FOX Deportes

Enzo Fernández protagoniza una de las grandes historias de las últimas horas del mercado europeo. El mediocampista argentino dejará el Chelsea para continuar su carrera en la Premier League con el Manchester City.

El interés de los ‘Cityzens’ por el subcampeón del mundo se ha materializado en una transacción que habría alcanzado los 145 millones de euros, según información difundida por Matteo Moretto y Fabrizio Romano.

?? BREAKING: Enzo Fernández to Manchester City, HERE WE GO! ??



Deal in place for fee over £125m after a long negotiation as Chelsea approved the sale.



Enzo only wanted Manchester City and he’s now set for medical at #MCFC. pic.twitter.com/R8rGpD24rc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Enzo Fernández se convierte así, por ahora, en la ‘bomba’ del mercado europeo que vive sus horas críticas antes del cierre, en las que algunos equipos hacen movimientos para cerrar filas rumbo a la temporada 2026-2027.

Fernández llega al City comandado por Enzo Maresca, para ocupar la plaza que dejó la partida de Rodri, uno de los ‘cerebros’ del equipo celeste, quien ahora jugará para el Barcelona de su país.

Los botines de Enzo Fernández que desafiaron las las reglas en el Mundial, no fueron de la suerte

Enzo, quien se convierte en el cuarto fichaje más caro en la historia del Chelsea, llegó al equipo 'Blue' en 2023 proveniente del Benfica de Portugal. Desde entonces disputó un total de 170 partidos en los que marcó 31 goles y colaboró con 30 asistencias.