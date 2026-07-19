Publicación: domingo 19 de julio de 2026

Héctor Cantú

La expulsión de Enzo Fernández: la jugada que acabó con el sueño de Argentina

El punto de quiebre de la Albiceleste ante España tiene nombre y apellido

La selección de Argentina tenía una hoja de ruta bien definida para enfrentar a España en la final de la Copa Mundial 2026.

Todo marchaba conforme al plan de Lionel Scaloni hasta el tramo final del tiempo reglamentario, cuando una imprudencia dejó al conjunto albiceleste con un hombre menos.

Lionel Messi, sin corona y sin Bota de Oro

Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.
Lionel Messi habría jugado su último partido de Copa del Mundo con Argentina. Por segunda ocasión, perdió una final de Copa del Mundo y en esta ocasión tampoco pudo quedarse con la Bota de Oro que quedó en manos de Kylian Mbappé.

Al minuto 82, Enzo Fernández fue amonestado y quedó condicionado para el cierre del encuentro, justo cuando Argentina parecía sentirse cómoda con el empate y la posibilidad de llevar la definición al tiempo extra.

La historia cambió diez minutos después. El mediocampista llegó tarde a la disputa de un balón y terminó arrollando a Pau Cubarsí en una acción temeraria que le costó la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, la expulsión.

Los botines de Enzo Fernández que desafiaron las las reglas en el Mundial, no fueron de la suerte

Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.
Enzo Fernández jugó la final del Mundial 2026 con el mismo modelo que utilizó en la edición anterior de Catar y con la que fue campeón.En esta ocasión, Fernández fue expulsado.

Con la inferioridad numérica, Argentina perdió solidez y ya no encontró la manera de competirle a España en los instantes finales, dejando en el camino el plan diseñado por Scaloni.

Enzo abandonó el terreno de juego visiblemente desconcertado y ofreciendo disculpas a sus compañeros. Con diez hombres, la Albiceleste poco pudo hacer para intentar revalidar el título conquistado cuatro años antes.

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