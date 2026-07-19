La expulsión de Enzo Fernández: la jugada que acabó con el sueño de Argentina

Héctor Cantú

La selección de Argentina tenía una hoja de ruta bien definida para enfrentar a España en la final de la Copa Mundial 2026.

Todo marchaba conforme al plan de Lionel Scaloni hasta el tramo final del tiempo reglamentario, cuando una imprudencia dejó al conjunto albiceleste con un hombre menos.

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Al minuto 82, Enzo Fernández fue amonestado y quedó condicionado para el cierre del encuentro, justo cuando Argentina parecía sentirse cómoda con el empate y la posibilidad de llevar la definición al tiempo extra.

La historia cambió diez minutos después. El mediocampista llegó tarde a la disputa de un balón y terminó arrollando a Pau Cubarsí en una acción temeraria que le costó la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, la expulsión.

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Con la inferioridad numérica, Argentina perdió solidez y ya no encontró la manera de competirle a España en los instantes finales, dejando en el camino el plan diseñado por Scaloni.

Enzo abandonó el terreno de juego visiblemente desconcertado y ofreciendo disculpas a sus compañeros. Con diez hombres, la Albiceleste poco pudo hacer para intentar revalidar el título conquistado cuatro años antes.