Raúl Jiménez vuelve a la 'madriguera' del Wolverhampton

Héctor Cantú

Raúl Jiménez ha vuelto a casa, a la ‘madriguera de los lobos’ para iniciar la pretemporada con el equipo de cara al ciclo 2026-2027 en la Premier League.

Jiménez, una de las grandes figuras de México en el Mundial 2026 que recientemente culminó, puso fin a sus vacaciones y regresó a la que alguna vez fue su casa, una vez que terminó su paso por el Fulham.

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‘RJ9’ recibió una calidad bienvenida por parte de miembros del club que le conocieron previamente. Lo mismo, con sus nuevos compañeros, quienes cobijarán al ‘Lobo mexicano’ en esta nueva aventura.

El Wolverhampton está en plena pretemporada y los primeros minutos para Raúl podrían darse este mismo miércoles, cuando el cuadro felino se enfrente al Doncaster Rover Football Club.

Some Raul classics from the archives!



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Este es el segundo ciclo de Raúl Jiménez con el Wolverhampton, luego de haber vestido la camiseta amarilla del 2019 al 2023, tiempo en el que narcó 57 goles y colaboró con 23 asistencias.

Los ‘Lobos’ cerrarán su pretemporada el próximo sábado en el Molineux, cuando reciban al Real Racing club de Santander.