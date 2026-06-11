Raúl Jiménez se vistió de héroe con un gol histórico y emotivo

Raúl Jiménez escribió uno de los momentos más emotivos en la presentación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El delantero apareció cuando el partido más lo exigía y firmó el 2-0 sobre Sudáfrica con un certero remate de cabeza al minuto 67 en el Estadio Ciudad de México.

Se trató un gol especial, no solo por asegurar la victoria, sino porque representó el primero de su carrera en una Copa del Mundo.

El atacante, que estará de regreso en el Wolverhampton, ya había tenido participación constante en el juego ofensivo del equipo de Javier Aguirre.

En su cuarto Mundial y después de 45 goles con México, Raúl Jiménez se estrenó A 3 meses exactos de la muerte de su padre, así celebró Jiménez su primer gol mundialista

Incluso desperdició un tiro libre poco después de la expulsión de Sphephelo Sithole, pero no bajó los brazos y encontró recompensa minutos más tarde. Su anotación llegó en un momento en el que México buscaba sentenciar el encuentro frente a una selección sudafricana que ya jugaba en inferioridad numérica.

La celebración tuvo un peso enorme por todo lo que ha vivido el delantero en los últimos años. Después de disputar tres ediciones mundialistas sin marcar, Jiménez finalmente rompió la sequía en su cuarta participación.

¿A cuántos goles está Raúl Jiménez de Cuauhtémoc Blanco y 'Chicharito'?

El tanto confirmó además el gran momento que atraviesa y reforzó su papel como referente de la selección en el torneo que se disputa en casa, además de dedicarlo al cielo, para su padre que falleció recientemente.

Con esa anotación, el atacante llegó a 46 goles con la selección mexicana e igualó a Jared Borgetti en el segundo lugar histórico de goleadores del combinado nacional y se acerca peligrosamente a Javier 'Chicharito' Hernández.