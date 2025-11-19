Raúl Jiménez, requerido de inmediato para ser titular con el Fulham

Redacción FOX Deportes

Aunque acaba de llegar a Inglaterra, Raúl Jiménez será titular con el Fulham; debe serlo, pues el brasileño Rodrigo Muniz está lesionado y no se espera que vuelva hasta febrero ¿Aprovechará el mexicano una oportunidad más?

Para el partido ante el Sunderland, el técnico Marco Silva tampoco podrá contar con Antonee Robinson, por lo que el hecho de que el seleccionado mexicano haya completado al menos un entrenamiento es todo un alivio.

"Es una noticia triste para nosotros y Rodrigo. Es un jugador que tiene grandes objetivos para la temporada de mejorar sus números. Siempre es difícil cuando ves que se ha recuperado de una lesión y afrontar una nueva que le obliga a operarse para recuperarse. Mediados de febrero podría ser un buen momento para él para volver", expresó el entrenador portugués.

Penal sublime de Raúl Jiménez, pero México necesita más que eso La Selección Mexicana había empatado con este penal maestro

El brasileño se había perdido todo el mes de octubre por lesión y solo había disputado dos encuentros antes de esta afectación en los isquiotibialdes, la cual lo obligará a pasar por el quirófano. Esta desgracia, sumada a la baja Antonee Robinson abre la puerta a Raúl Jiménez de volver al XI titular.

"Robinson también va a estar fuera para el próximo partido, pero Raúl Jiménez entrenó con el equipo esta mañana y está para jugar", añadió Silva, quien deberá poner toda su confianza en el delantero mexicano, cinco veces titular en esta Premier League (cuatro consecutivas), pero con un solo gol en el torneo de liga y otro más en la Crabao Cup.

Raúl jugó como titular los dos partidos de la Fecha FIFA con México e incluso completó el último de ellos ante Paraguay, pero ahora, también es indispensable que juegue lo más posible para el Fulham.