Penal sublime de Raúl Jiménez, pero México necesita más que eso

Por más que tengas de tu lado a uno de los mejores cobradores de penales de todo el mundo, se necesita más que eso para ganar partidos y México lo descubrió muy pronto contra Paraguay.

Con un penal sublime de Raúl Jiménez, la Selección Mexicana igualó inmediatamente el marcador ante el equipo sudamericano, sin embargo, apenas unos minutos después, se volvió a poner en desventaja.

Con una pena máxima (en extremo rigorista y marcada por una disputa del balón en línea de fondo), el Tri empató el marcador a los 54 minutos. Raúl, quien tiene una efectividad superior al 90% en tiros de penal, fue el encargado de cobrarlo con mucho estilo: se encaminó al balón con pasos cortos y de ‘brinquito’ tras haber perdido toda la inercia, puso el esférico en la esquina inferior de la red.

PENALTY FOR MEXICO! 🇲🇽🫡 Raúl Jiménez doesn't fail and it's 1-1 vs. Paraguay.

Para desgracia del Tri, Damián Bobadilla recuperó la ventaja apenas un par de minutos después. Segundo gol para el equipo de Gustavo Alfaro, que se había adelantado al 48’ con un gol de Antonio Sanabria, que el árbitro dio por bueno tras visitar el VAR, pese a que en un inicio lo había anulado por una supuesta falta sobre el portero. Y es que, aunque el choque con el arquero fue fuerte, antes se tocó el balón.

México tiene a una eminencia para tirar penales, pero eso no basta y si el partido termina así, el equipo ‘azteca’ cerrará el año con seis partidos seguidos sin ganar, dos de ellos con derrota.