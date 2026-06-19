Oscar Sandoval
¿Qué posiciones necesita reforzar Manchester United?
Michael Carrick necesita fichajes para intentar pelear por la Premier League
Michael Carrick se ganó la confianza de Manchester United y encabezará el nuevo proyecto, pero para aspirar al título de la Premier League, el club tendrá que realizar fichajes estratégicos en todas sus líneas.
La portería del United está en buenas manos con Senne Lammens quien en una temporada se convirtió en titular, sin embargo, las bajas y el rendimiento irregular de algunos jugadores obligan al club a acudir al mercado para reforzar varias posiciones.
La defensa de los ‘Red Devils’ dio señales de debilidad y es una demarcación en la que urgen fichajes porque Leny Yoro no pudo consolidarse y Matthijs de Ligt sufrió una lesión que condicionó su temporada, mientras que Tyrell Malacia quien pasó de noche abandonará el club al terminar contrato y es evidente que la zaga está bajo mínimos.
El mediocampo tendrá la baja de Casemiro y necesita un futbolista de corte defensivo, la directiva se cubrió la espalda con Ederson, pero parece poco porque un imprevisto dejaría en jaque a Carrick y Manuel Ugarte no ha dado el paso al frente.
El ataque es lo que mejor tiene el United y son retoques lo que necesita el técnico, los extremos tienen calidad, pero hace falta que otros jugadores aprieten y compitan por el puesto para elevar el nivel del equipo en conjunto y como resultado pueda aspirar por la Premier League.
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