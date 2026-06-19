¿Qué posiciones necesita reforzar Manchester United?

Oscar Sandoval

Michael Carrick se ganó la confianza de Manchester United y encabezará el nuevo proyecto, pero para aspirar al título de la Premier League, el club tendrá que realizar fichajes estratégicos en todas sus líneas.

🚨 THE 2026/27 #PL FIXTURES ARE IN 👀 — Manchester United (@ManUtd) June 19, 2026

La portería del United está en buenas manos con Senne Lammens quien en una temporada se convirtió en titular, sin embargo, las bajas y el rendimiento irregular de algunos jugadores obligan al club a acudir al mercado para reforzar varias posiciones.

La defensa de los ‘Red Devils’ dio señales de debilidad y es una demarcación en la que urgen fichajes porque Leny Yoro no pudo consolidarse y Matthijs de Ligt sufrió una lesión que condicionó su temporada, mientras que Tyrell Malacia quien pasó de noche abandonará el club al terminar contrato y es evidente que la zaga está bajo mínimos.

Did you know international breaks will look slightly different in 2026/27? 🌍 — Manchester United (@ManUtd) June 20, 2026

El mediocampo tendrá la baja de Casemiro y necesita un futbolista de corte defensivo, la directiva se cubrió la espalda con Ederson, pero parece poco porque un imprevisto dejaría en jaque a Carrick y Manuel Ugarte no ha dado el paso al frente.

El ataque es lo que mejor tiene el United y son retoques lo que necesita el técnico, los extremos tienen calidad, pero hace falta que otros jugadores aprieten y compitan por el puesto para elevar el nivel del equipo en conjunto y como resultado pueda aspirar por la Premier League.