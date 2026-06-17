La temporada 2026/27 de la Premier League ya tiene fecha de inicio

Redacción FOX Deportes

La temporada 2026/2027 de la Premier League comenzará el 21 de agosto con el partido entre Arsenal, actual campeón, frente a Coventry City, uno de los tres equipos que consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés.

How we're kicking off the 2026/27 Premier League season 🤩 — Premier League (@premierleague) June 19, 2026

Los 'Gunners', que consiguieron ganar la Premier después de 22 años, iniciarán su andadura para revalidar el título recibiendo al equipo de Frank Lampard, mientras que Manchester City, ya sin Pep Guardiola, jugará como local frente a Bournemouth.

El partido más llamativo de la primera jornada lo disputará Liverpool que se enfrentará al Newcastle United como visitante, en lo que será el debut de Andoni Iraola como entrenador de los 'Reds'.

La Premier League hizo oficial este viernes todo el calendario, con 380 partidos en total, y la campaña terminará el domingo 30 de mayo.