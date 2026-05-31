A pesar de todo, la temporada de Arsenal será inolvidable

Oscar Sandoval

A Arsenal se le escapó un doblete que podía haber cambiado su historia, falló en la Champions League y se quedó con las manos vacías, sin embargo, la alegría por ser campeón de la Premier League después de 22 años es inigualable y un recuerdo imborrable a partir de ahora. Arsenal le dio vuelta a la página y festejó la Premier League con su afición

Ganar una liga inglesa en una era dominada por Manchester City y con Liverpool como protagonista no fue tarea sencilla para a los ‘Gunners’ que tuvieron que hacerse fuertes con tres subcampeonatos consecutivos y que no se dieron por vencidos hasta alcanzar el título.

El duelo directo con los ‘Cityzens’ terminó en la jornada 37 y el conjunto londinense se convirtió en campeón de la Premier League por primera vez desde 2004 luego de una temporada que sufrió por algunos resultados, pero que finalmente terminó en felicidad.

Arsenal terminó el año futbolístico con 64 partidos en los que consiguió 44 victorias, 11 empates y ocho derrotas, marcó 121 goles, recibió 45 y estadísticamente terminó invicto la Champions League, sin duda, un curso que será histórico para el club y a pesar de la derrota en Budapest que le privó del doblete, tiene mucho que celebrar.