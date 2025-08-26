Primer fracaso de Manchester United en la temporada

Oscar Sandoval

Lo que parecía un salvavidas terminó hundiendo a Manchester United que perdió en penales ante Grimsby Town de la cuarta división para quedar fuera de la Carabao Cup en la segunda ronda, el inicio en la Premier League tampoco ha sido el mejor y Rúben Amorim vivirá horas críticas. André Onana vuelve a ser el gran villano del Manchester United eliminado

El primer tropiezo del United no tardó en llegar y se dio al tercer partido de la temporada, Amorim sigue acumulando récords negativos al frente de los ‘Red Devils’ no caían en la segunda fase del torneo de copa desde 2014 y que no encuentran la luz al final del túnel.

La directiva invirtió más de 170 millones de euros en refuerzos, pero estos no han podido cambiar la dinámica y parecen haberse contagiado del mal que afecta al club, ya que tanto Matheus Cunha como Bryan Mbeumo fallaron sus disparos en la definición por penales.

Una derrota y un empate en liga, sumado a la eliminación en copa, son estadísticas que no dejan bien parado al técnico portugués quien tiene un panorama complicado porque está obligado a la victoria ante Burnley para irse al parón a recargar pilas y regresar preparado para los duelos contra Manchester City y Chelsea.