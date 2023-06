Pep Guardiola no quiere dejar escapar a Bernardo Silva

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, desea que Bernardo Silva no salga del club, pero dijo desconocer el futuro del jugador portugués.

Silva, quien hizo una extraordinaria eliminatoria contra el Real Madrid en la Champions League y que esta temporada ha jugado más de 50 partidos y participado en 15 goles, tiene contrato con el conjunto 'Cityzen' hasta 2025, pero lleva varios mercados de fichajes coqueteando con una salida.

Bernardo Silva, verdugo de Real Madrid y héroe de Manchester City en la Champions League

"Aún tiene dos partidos por delante, la FA Cup y la Champions League. Espero que no se vaya. Deseo que no se marche, pero no lo sé", dijo Guardiola en la rueda de prensa antes de medirse al Manchester United en la final de la FA Cup.

El luso llegó al equipo en el verano de 2017 y desde entonces es uno de los jugadores más importantes para Guardiola. El portugués ha ganado, entre otros títulos, cinco Premier League y está cerca de conquistar el segundo triplete de la historia del futbol inglés, tras el que se llevaron los 'Red Devils' en 1999.