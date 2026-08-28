Nicolas Jackson deja el Chelsea y se une a Aston Villa

EFE

El Aston Villa hizo oficial este viernes la incorporación del delantero Nicolas Jackson procedente del Chelsea, a cambio de 65 millones de libras (75 millones de euros).

El internacional senegalés, que ya estuvo a las órdenes de Unai Emery en el Villarreal, se ha entrenado al margen de sus compañeros en el Chelsea durante las últimas semanas ya que no contaba para los planes de Xabi Alonso. Pese a que se le relacionó con una salida como cedido al Atlético de Madrid, el club de Stamford Bridge ha preferido venderle al Villa y cuadrar así aún más las cuentas en un verano en el que se han gastado casi 500 millones.

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El fichaje de Jackson comenzó a activarse cuando Ollie Watkins dejó claro a la estructura del Villa que su intención era marcharse del club en este mercado rumbo a Arabia. El inglés se irá al Al-Hilal por 51 millones de libras (60 millones de euros).

Jackson llegó al Chelsea en 2023 y, pese a marcar 30 goles en 81 partidos, nunca consiguió asentarse como el delantero titular en Stamford Bridge, lo que motivó su salida del club como cedido al Bayern Munich el curso pasado. Su estancia en Alemania no convenció y al volver a Londres su salida del club fue una prioridad para el Chelsea.

En el Villa, Jackson se encontrará un equipo muy cambiado respecto al que el año pasado ganó la Europa League y quedó cuarto en la Premier, tras la salida de Morgan Rogers, Lucas Digne, Youri Tielemans y Ezri Konsa, todos ellos jugadores clave para el éxito de Emery.

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Para paliar estas bajas, la dirección deportiva del Villa ha reclutado a Johan Manzambi, Joao Gomes, Zion Suzuki, Leon Goretzka y Matteo Ruggeri, aunque el comienzo de campaña no ha sido el deseado y los 'Villanos' encajaron un 4-0 en el primer partido de liga contra el Brighton & Hove Albion.

Además, en los días finales de mercado, se espera que el Villa se deshaga también de su portero titular en los últimos seis años, Emiliano 'Dibu' Martínez, que va a recalar en el Chelsea tras ver cómo Suzuki le ha quitado el puesto de titular.