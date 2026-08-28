Emiliano 'Dibu' Martínez y Chelsea ya tienen principio de acuerdo

Redacción FOX Deportes

El mercado de pases está a punto de cimbrar la Premier League tras darse a conocer el inminente traspaso de Emiliano 'Dibu' Martínez de Aston Villa a Chelsea.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, ambas directivas pactaron un principio de acuerdo verbal por cerca de 7.5 millones de libras, por lo que la oficialización del movimiento se dará en las próximas horas una vez concluidos los exámenes médicos de rutina.

?? BREAKING: Chelsea reach verbal agreement to sign Emiliano Martínez, HERE WE GO! ???



Club to club agreement with Aston Villa on fee worth £7.5m for permanent move.



Dibu gave green light to #CFC yesterday and clubs agreed on terms today, as @TeleFootball reported. pic.twitter.com/YXs62PwB2s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2026

La carrera en Inglaterra del arquero argentino inició hace más de una década con el Arsenal, institución donde pasó por múltiples cesiones antes de adueñarse de la titularidad y conquistar la FA Cup.

Su consagración definitiva en el futbol británico llegó tras llegar a Aston Villa en 2020, al consolidarse como uno de los porteros más consistentes del campeonato con actuaciones determinantes jornada a jornada.

Su llegada a Stamford Bridge representa un salto de máxima jerarquía para la escuadra londinense, golpeada en torneos recientes por la falta de solvencia bajo los tres palos.

La incorporación del 'Dibu' no solo inyecta liderazgo inmediato al vestidor de Chelsea, sino que asegura a un elemento acostumbrado a responder bajo escenarios de alta presión.