Newcastle ficha a Yoane Wissa tras la salida de Alexander Isak

Redacción FOX Deportes

Newcastle United ha desembolsado 63 millones de euros por el atacante del Brentford Yoane Wissa quien intentará reemplazar a Alexander Isak quien en el último día de fichajes completó su fichaje a Liverpool.

We are delighted to confirm the signing of forward Yoane Wissa from Brentford for an undisclosed fee. 👊 pic.twitter.com/b4PegvTndf — Newcastle United (@NUFC) September 1, 2025

Wissa había pedido públicamente salir del Brentford y había asegurado en sus redes sociales que el club se estaba interponiendo en su camino. Sin embargo, la confirmación de la venta de Alexander Isak al Liverpool ha permitido al Newcastle United elevar la oferta por el delantero y hacerse con sus servicios.

La incorporación de Wissa se une a la de Nick Woltemade, por el que pagó 80 millones, siendo la compra más cara de la historia del Newcastle.

A sus 28 años, Wissa da el salto a un club que competirá en Champions League tras cuatro años en el Brentford en los que disputó 149 partidos, marcando 49 encuentros y siendo vital para que los 'Bees' se hayan mantenido en la Premier League todos estos años.