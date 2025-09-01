Se acabó la espera, Alexander Isak ya es del Liverpool

Redacción FOX Deportes

Alexander Isak logró su cometido: dejó Newcastle para convertirse en jugador del Liverpool.

Los ‘Reds’ anunciaron el fichaje del sueco a través de sus redes sociales con el mensaje “Worth the wait” (Valió la pena la espera).

Isak había dicho abiertamente que su deseo era salir del Newcastle, a pesar de que la directiva del club le había comunicado que no estaba en sus planes venderlo o cederlo a otro equipo.

Alexander Isak goleó a Ipswich Town

Finalmente, tras semanas de tensión y especulaciones, el delantero se unirá al Liverpool con contrato por seis temporadas, por lo que estará ligado a los ‘Reds’ hasta junio de 2031.

De acuerdo con medios ingleses, como BBC, la transferencia estableció un récord tras alcanzar los 150 millones de euros (125 millones de libras).

Isak, quien llevará el número 9 que le perteneció a Darwin Núñez de 2023 a 2025, dijo sobre su fichaje:

“Ha sido un largo camino para llegar hasta aquí. Pero estoy súper feliz de formar parte de este equipo, de este club y de todo lo que representa. Es algo de lo que estoy orgulloso y ansioso de que comience. Estoy feliz de haberlo logrado y de poder volver al trabajo. Tengo muchas ganas de ver a mis compañeros y a la afición, y de volver a jugar”.