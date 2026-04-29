Mohamed Salah volverá con Liverpool antes de terminar la Premier League

Redacción FOX Deportes

Liverpool anunció que Mohamed Salah volverá a jugar antes del final de la presente temporada, ya que la lesión muscular que sufrió no es tan grave como se pensaba en un principio.

Liverpool FC can confirm Mohamed Salah is expected to be available to play again before the end of this season ℹ️ — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2026

El delantero egipcio tuvo que abandonar el terreno de juego en el partido que ganó su equipo 3-1 ante Crystal Palace con una supuesta lesión en el tendón de la corva que amenazaba con poner fin a su temporada, así como a su carrera en el club de Anfield.

"Liverpool FC puede confirmar que se espera que Mohamed Salah esté disponible para volver a jugar antes de que termine esta temporada", declaró la escuadra inglesa en un comunicado. "Se ha confirmado que el problema que provocó su salida del campo de juego es una lesión muscular leve", informó el club inglés.

We're heading to the USA in July!



See the Reds in action in Nashville, New York and Chicago 🇺🇸 — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2026

"No obstante, se prevé que Salah vuelva a la acción antes de que concluya la temporada 2025-26 y de su marcha de los Reds este verano", agregó.

Salah ocupa el tercer puesto en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos del Liverpool, con 257 goles en 440 partidos.