Mohamed Salah terminará su etapa con Liverpool antes de tiempo

Oscar Sandoval

Mohamed Salah abandonará Liverpool a final de temporada, pero su despedida comenzó en Anfield al salir de cambio en el duelo ante Crystal Palace porque desde Egipto confirmaron que sufre una lesión muscular que lo mantendrá de baja lo que resta de temporada.

Arne Slot offered an update on the injury that forced Mohamed Salah from the field during the second half of our 3-1 win over Crystal Palace: — Liverpool FC (@LFC) April 25, 2026

Salah anunció que no renovará su contrato con los ‘Reds’ y que cerrará su capitulo en el equipo después de nueve campañas en las que logró entrar a la historia del club como uno de los máximos goleadores, sin embargo, no se despedirá de la afición sobre el terreno de juego.

Ibrahim Hassan quien es director general de la Selección de Egipto aseguró que ‘El Faraón’ sufrió “un desgarro en el tendón de la corva” y añadió que “necesitará cuatro semanas” de trabajo de recuperación para llegar al Mundial 2026 al 100.

A Liverpool le quedan por delante cuatro partidos de Premier League, dos de ellos como local ante Chelsea y Brentford en la última jornada, en donde se espera que Salah se despida de Anfield con el micrófono abierto.