Mohamed Salah abandonará Liverpool a final de temporada

Oscar Sandoval

Mohamed Salah confirmó a través de las redes sociales que pondrá punto final a su aventura con Liverpool después de nueve temporadas en las que ganó todo con el conjunto inglés y se despedirá de Anfield en la jornada 38 ante Brentford.

Salah saldrá de Liverpool por la puerta grande y como uno de los máximos ídolos de la afición, en nueve campañas ha disputado 435 partidos en los que ha marcado 255 anotaciones que lo colocan como el tercer máximo goleador en la historia del club.

‘El Faraón’ fue decisivo para que los ‘Reds’ volvieran a ganar la Premier League después de 30 años y se convirtieran en campeones de Europa, sin embargo, todo tiene un final y el del egipcio llegará tras el último partido de liga ante Brentford.

Salah tiene opciones de llevar un último trofeo a las vitrinas del club y peleará por la FA Cup y la Champions League para cerrar con broche de oro la etapa más importante de su carrera como futbolista.